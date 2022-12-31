Удивительные открытия: дети комика Ильи Соболева никогда не ездили в метро

Илья Соболев

Илья Соболев с женой и детьми в Таиланде. Фото: соцсети

Пробки и опоздание на поезд вынудили родителей показать дочкам-школьницам подземку.

Комик Илья Соболев в предновогодние дни отдыхает с беременной женой и дочерями в Таиланде. А перед тем, как семейство улетело в теплые края, и них произошло забавное открытие.

Супруга комедианта Наталья и его дети чуть не опоздали на поезд, который едет в аэропорт. Из-за пробок семье пришлось пересесть с машины на метро. И тут оказалось, что дочери Соболева – юные София и Ева – ни разу до этого не были в подземке. Бывает же такое!

Наталья Соболева показала дочерей, впервые спустившихся в метро. Фото: соцсети

«Когда ты первый раз в метро, - написала Наталья, выложив в социальную сеть фото девочек на эскалаторе с напуганными лицами. – На самом деле дети в восторге».

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Эх, хорошо живут люди, которые могут себе позволить совсем не пользоваться метро… И отдыхать в Таиланде.

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