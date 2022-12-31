Стала мамой? Брежнева снялась в обнимку с двойняшками, спровоцировав слухи о пополнении в семье

Вечером 30 декабря певица Вера Брежнева показала подписчикам в социальных сетях свою елку, но посетовала на то, что новогоднего настроения у нее нет.
А затем 40-летняя артистка внезапно выложила «сториз», на котором она обнимает двоих очаровательных похожих друг на друга малышей!
«Зато сейчас идеальное время, чтобы провести его с семьей», - подписала видео супруга Константина Меладзе.
Поклонники певицы тут же задались вопросов – кто эти малютки. Дети Веры и Константина? Племянники? О беременности Брежневой (настоящая фамилия Киперман, в девичестве – Галушка) даже слухов не ходило. Может, звезда воспользовалась услугами суррогатной матери? На эти вопросы пока нет ответов.
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Напомним, на днях поклонники узнали, что Вера и ее муж-композитор, оба находятся в Берлине. В 2022 году звездная пара покинула Россию на фоне политических событий.