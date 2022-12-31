Стала мамой? Брежнева снялась в обнимку с двойняшками, спровоцировав слухи о пополнении в семье

Вечером 30 декабря певица Вера Брежнева показала подписчикам в социальных сетях свою елку, но посетовала на то, что новогоднего настроения у нее нет.

А затем 40-летняя артистка внезапно выложила «сториз», на котором она обнимает двоих очаровательных похожих друг на друга малышей!