Стала мамой? Брежнева снялась в обнимку с двойняшками, спровоцировав слухи о пополнении в семье

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица готовится к Новому году в компании двоих малышей.

Вечером 30 декабря певица Вера Брежнева показала подписчикам в социальных сетях свою елку, но посетовала на то, что новогоднего настроения у нее нет.

А затем 40-летняя артистка внезапно выложила «сториз», на котором она обнимает двоих очаровательных похожих друг на друга малышей!

«Зато сейчас идеальное время, чтобы провести его с семьей», - подписала видео супруга Константина Меладзе.

Поклонники певицы тут же задались вопросов – кто эти малютки. Дети Веры и Константина? Племянники? О беременности Брежневой (настоящая фамилия Киперман, в девичестве – Галушка) даже слухов не ходило. Может, звезда воспользовалась услугами суррогатной матери? На эти вопросы пока нет ответов.

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Напомним, на днях поклонники узнали, что Вера и ее муж-композитор, оба находятся в Берлине. В 2022 году звездная пара покинула Россию на фоне политических событий.

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