«Надеюсь, у детей получится доехать до меня»: Прилучный хочет забрать сына и дочь к мачехе на Новый год

Павел Прилучный в свежем интервью поделился тем, как он отметит Новый год. Естественно, праздничную ночь за ломящимся от яств столом он проведет в компании молодой красавицы-жены Зепюр Брутян.

К тому же, «мажор» надеется, что к нему приедут и дети. Интересно, отпустит ли бывшая жена Прилучного - Агата Муцениеце своих отпрысков к мачехе. Дети актера сын Тимофей и дочка Мия прекрасно ладят с Зепюр Брутян и ждут братика или сестричку.

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