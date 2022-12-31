«Надеюсь, у детей получится доехать до меня»: Прилучный хочет забрать сына и дочь к мачехе на Новый год

Павел Прилучный в свежем интервью поделился тем, как он отметит Новый год. Естественно, праздничную ночь за ломящимся от яств столом он проведет в компании молодой красавицы-жены Зепюр Брутян.
К тому же, «мажор» надеется, что к нему приедут и дети. Интересно, отпустит ли бывшая жена Прилучного - Агата Муцениеце своих отпрысков к мачехе. Дети актера сын Тимофей и дочка Мия прекрасно ладят с Зепюр Брутян и ждут братика или сестричку.
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«Мы хотим провести Новый год дома в узком семейном кругу. Вместе нарядим елку. Буду надеяться, что у детей получится доехать до меня. А если они его будут праздновать с мамой, тогда мы сделаем второй Новый год еще раз 2-го или 3-го января. И тогда у нас получится два Новых года, и у детей два. Я считаю, это тоже может стать прекрасной традицией», - заверил Павел Прилучный.
По материалам Hello!