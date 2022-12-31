Звезда YouTube Кинан Кэхилл умер после неудачной операции в возрасте 27 лет

Взлет в карьере блогеру принес совместный ролик с рэпером 50 Cent. Позже к парню подтянулись Джастин Бибер, Ариана Гранде, Кэти Перри, Дэвид Гетта, Бритни Спирс, Джейсон Деруло, группа LMFAO, Тайра Бэнкс и это только самые известные лица.

Как рассказал менеджер Кэхилла, 15 декабря молодой человек перенес операцию на сердце, но в процессе возникли осложнения, и его подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спасти пациента врачи так и не смогли. Когда поддерживающая техника была отключена, Кинан скончался.

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Отметим, что популярности блогеру добавляла его необычная внешность. Он родился с синдромом Марото-Лами, из-за которого имел пропорции ребенка, оставаясь похожим на взрослого. Это же генетическое заболевание, по всей видимости, и привело к его проблемам с сердцем.

По материалам издания TMZ