Жена Сергея Жигунова попала в ДТП накануне Нового года

Жена актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит попала в ДТП 30 декабря.

Авария произошла прямо около ее дома. Машину дамы «прижал огромный грузовик», как она рассказала своим подписчикам. Обошлось без травм, но автомобилю, конечно, досталось прилично. На помощь журналистке пришли бравые сотрудники ГИБДД.

«Успокоили, помогли растащить склеенные автомобили и даже поменяли мне колесо, чтобы я не вызывала эвакуатор», — цитирует Викторию издание «Вокруг ТВ».

Ворожбит сфотографировалась со своим спасителем-полицейским, которого назвала персональным Дедом Морозом, и обещала написать ему благодарность.