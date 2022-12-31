«Я москвичка!»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева купила в столице квартиру с террасой

30 декабря в жизни комедиантки Надежды Сысоевой произошло событие, которое она, по ее словам, ждала 15 лет. девушка наконец-то стала обладательницей квартиры в Москве.

Она выложила в Сеть фото и видео получения ключей и своего первого визита в новое жилье, подписав их: «Я москвичка! С Новым годом!» 38-летняя артистка отметила это событие шариками и шампанским, пригласив близких людей.