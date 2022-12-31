«Я москвичка!»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева купила в столице квартиру с террасой

30 декабря в жизни комедиантки Надежды Сысоевой произошло событие, которое она, по ее словам, ждала 15 лет. девушка наконец-то стала обладательницей квартиры в Москве.
Она выложила в Сеть фото и видео получения ключей и своего первого визита в новое жилье, подписав их: «Я москвичка! С Новым годом!» 38-летняя артистка отметила это событие шариками и шампанским, пригласив близких людей.
В квартире звезды Comedy Woman пока нет ремонта, зато есть терраса высоко над землей, которую уже нужно чистить от снега. Желаем ей в новом году легких ремонтных работ и добросовестных подрядчиков!
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Артистка похвасталась еще одним подарком для себя-любимой на Новый год – умным телевизором от «Яндекса» со встроенной Алисой.