Это ж надо так выглядеть в 50: София Вергара поздравила мужа, надев черное бикини

Помните актрису Софию Вергару, которая снималась в «Королях Догтауна», «Мачете убивает» и «Красотках в бегах»? В 2022 году ей стукнуло 50. Однако колумбийская красотка все еще горяча.
На днях она выложила в социальную сеть фото в черном бикини и поразила фанатов аппетитным телом, которое будто не знает, что такое возраст. Подписчики в комментариях не поверили, что артистка уже разменяла 50-летний рубеж.
София Вергара в бикини. Фото: соцсети
Не исключено, конечно, что Вергара умело пользуется «фотошопом». Но и на снимках в одежде звезда выглядит красоткой.
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Кстати, София блеснула фигурой не просто так – этим постом она поздравила с днем рождения своего мужа-актера Джо Манганьелло. Вот же счастливый… Мужчина.