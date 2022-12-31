Это ж надо так выглядеть в 50: София Вергара поздравила мужа, надев черное бикини

Помните актрису Софию Вергару, которая снималась в «Королях Догтауна», «Мачете убивает» и «Красотках в бегах»? В 2022 году ей стукнуло 50. Однако колумбийская красотка все еще горяча.

На днях она выложила в социальную сеть фото в черном бикини и поразила фанатов аппетитным телом, которое будто не знает, что такое возраст. Подписчики в комментариях не поверили, что артистка уже разменяла 50-летний рубеж.