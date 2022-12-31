«Ба! Челюсть отвисла»: 54-летняя Бондарчук разделась до бикини, щегольнув фигурой «восьмеркой»

Светлана Бондарчук в свои 54 года выглядит просто восхитительно - ей нет равных там, где речь заходит об утонченной красоте. Даже в купальнике бывшая жена режиссера Федора Бондарчука может дать фору молоденьким красоткам. Если говорить о стройности, то манекенщица выглядит ничуть не хуже, чем молодая жена Федора Бондарчука - Паулина Андреева. А ей, к слову, всего 34 года.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».