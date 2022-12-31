«Плакали ее 400 тысяч евро»: Соседов объяснил поспешный отъезд Хаматовой из России в 2022-м

Что заставило звезду театра и кино Чулпан Хаматову покинуть Россию в начале 2022 года и сделать ряд заявлений против основного политического курса страны? Да просто элитная заграничная недвижимость, считает известный музыкальный критик Сергей Соседов.
Дело в том, что 47-летняя актриса боится потерять шикарный особняк под Ригой.
«Она испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета, на недвижимость. Вот и все. Если не выскажется против России, дом отнимут, и плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии. А уедет в Россию, тут ей ничего не сделают совершенно. Звание у нее не отнимут. А там могут отнять», — прокомментировал критик для Teleprogramma.pro.
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Напомним, до 2022 года Хаматова играла в театре «Современник», активно занималась благотворительностью. Снялась в отечественных фильмах «72 метра», «Меченосец», «Зулейха открывает глаза», «Доктор Лиза», «Петровы в гриппе», сериалах «Дети Арбата», «Гибель империи», «Доктор Живаго», «Иван Грозный» и других.