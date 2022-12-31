«Плакали ее 400 тысяч евро»: Соседов объяснил поспешный отъезд Хаматовой из России в 2022-м

Что заставило звезду театра и кино Чулпан Хаматову покинуть Россию в начале 2022 года и сделать ряд заявлений против основного политического курса страны? Да просто элитная заграничная недвижимость, считает известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Дело в том, что 47-летняя актриса боится потерять шикарный особняк под Ригой.