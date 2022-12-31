Серьги за 8500 рублей: принц Уильям начал экономить на подарках для Кейт Миддлтон

В отличие от звезды документальных фильмов Netflix Меган Маркл, которая, по оценкам экспертов, только в 2022 году потратила на одежду сумму, эвивалентную 6,7 миллионам рублей, супруга британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, в выборе одежды и аксессуаров порой бывает не по-королевски скромна.

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После того, как на Рождество герцогиня Кембриджская надела серьги за 100 фунтов (примерно 8,5 тысяч рублей), подаренные ей супругом, многие британские женщины ломанулись в магазины за такими же серьгами французского бренда Sézane. Они рады: наконец-то любая женщина может порадовать себя украшениями, которыми не брезгует даже будущая королева.

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