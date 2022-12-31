54-летняя Светлана Бондарчук похвалилась фотографиями в бикини на тайском курорте

Модель, телеведущая, бизнес-леди и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, Светлана Бондарчук, 30 декабря поделилась со своими подписчиками фотографиями из Таиланда.

На одном из снимков Светлана, потягиваясь, стоит на песчаном пляже в желтом бикини и солнечных очках. Ногти на ее ногах накрашены лаком кислотного фиолетового цвета.

Подписчики тут же похвалили фигуру 54-летней Бондарчук. «Фигура - отпад», «шикарная», «Света-конфета», «так держать!» - пишут люди в комментариях.