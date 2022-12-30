«Мое лицо — данность»: Ида Галич заявила, что не будет делать пластические операции ради идиотов

Телеведущая и блогер Ида Галич в преддверии Нового года решила ответить мужчинам, которые, комментируя различные шоу с ее участием, начинают критиковать ее внешность.

По словам Иды, самые злобные зрители — именно у комиков. Они всегда найдут, к чему придраться, и часто пишут, что она сделала не так или что она не так сказала.