Пользователи VK ополчились на Тимати из-за проведения нечестного розыгрыша призов

В социальной сети VK 30 декабря прошел масштабный розыгрыш, которого с нетерпением ждали многие пользователи. Проводил его известный рэпер и бизнесмен Тимати, а в качестве призов были заявлены три крупные денежные суммы (один миллион, три миллиона и пять миллионов рублей), а также 30 новеньких iPhone 14-й модели.

Для участия в розыгрыше пользователи VK должны были подписаться на конкурсную страницу, а также 41 страницу блогеров из опубликованного списка. Страница участника должна была быть открытой и принадлежать ему лично.

Каждый участник мог зайти на специальный сайт и, скопировав в окошко адрес свой страницы VK, проверить наличие подписок и посмотреть свой номер участника.

Вскоре после того, как Тимати вышел в эфир, народ понял, что розыгрыш будет не совсем честным. Дело в том, что принять участие в раздаче подарков решили более 170 000 человек. Но рэпер объявил, что условия выполнил всего 97 751 участник, а потому в генератор будет внесено именно такое максимальное число.

При этом не было учтено, что многие участники с номерами выше 97 751 действительно выполнили все условия, проверили свои подписки и честно получили свои номера. Но в результате их просто лишили шанса что-либо выиграть.

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