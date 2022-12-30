«Не спилась, хотя могла бы»: Ольга Бузова сделала предновогоднее признание (видео)

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова 30 декабря опубликовала на своей странице в соцсети видео с забавной озвучкой, на котором она подводит итоги уходящего года.

«Ну, я не сдохла, уже хорошо. Не спилась, хотя могла бы. Но все-таки нет. Никого не убила. Не похудела, конечно, но и не поправилась. Ладно, поправилась, но не сильно. И на том спасибо».

На видео Бузова радует глаз своим праздничным нарядом: она в сверкающем черном платье с открытым животом, с ярким праздничным макияжем, скромной прической и массивными черными серьгами в виде цветов.

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