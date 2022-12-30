В 2023-й с долгами: стало известно о непогашенных штрафах звезд

Перед наступлением 2023 года обнародовали списки должников среди звезд.

Оказалось, у бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина по-прежнему есть денежные долги. Несмотря на закрытие двухмиллионного долга перед бывшей свекровью, Аршавина обязана выплатить еще 50 тысяч рублей по кредиту. На этом долги Алисы не заканчиваются.

У другой экс-избранницы спортсмена — Юлии Барановской — в июле 2022 года тоже были проблемы с закрытием долгов. Барановская должна была налоговой 285 тысяч рублей. Но к Новому году телеведущая смогла выплатить эту сумму.

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Балерина Анастасия Волочкова должна была за коммунальные услуги около 600 тысяч рублей. И все же артистка смогла рассчитаться за счета в 20 астраханских квартирах.