В 2023-й с долгами: стало известно о непогашенных штрафах звезд

Долги

Долги. Фото: Global Look Press 

Алиса Аршавина, Моргенштерн*, Даня Милохин и другие знаменитости имеют финансовые обязательства перед государством.

Перед наступлением 2023 года обнародовали списки должников среди звезд.

Оказалось, у бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина по-прежнему есть денежные долги. Несмотря на закрытие двухмиллионного долга перед бывшей свекровью, Аршавина обязана выплатить еще 50 тысяч рублей по кредиту. На этом долги Алисы не заканчиваются.

У другой экс-избранницы спортсмена — Юлии Барановской — в июле 2022 года тоже были проблемы с закрытием долгов. Барановская должна была налоговой 285 тысяч рублей. Но к Новому году телеведущая смогла выплатить эту сумму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Балерина Анастасия Волочкова должна была за коммунальные услуги около 600 тысяч рублей.  И все же артистка смогла рассчитаться за счета в 20 астраханских квартирах.

Остались неоплаченные штрафы у сбежавших Алишера Моргенштерна* и Дани Милохина. В основном молодые артисты не платили за нарушения ПДД.

В списке должников также есть телеведущие Виктория Боня (122 тысячи рублей) и Ксения Собчак (10 тысяч рублей). Об этом заявили в spb.kp.ru.

* Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

 

Читайте также