«Сердце оказалось слишком сильным»: Лайма Вайкуле едва не погибла во время выступления в Одессе

Популярная певица Лайма Вайкуле, которая на фоне происходящих в мире событий отказалась выступать в России, однажды чуть не погибла на сцене. Это произошло во время ее выступления в Одессе.

По словам артистки, во время монтажа сцены работники случайно повредили кабель. Лайма взялась за металлический поручень и получила сильнейший удар током. К счастью, она осталась жива, потому как организм в то время был крепким, закаленным благодаря активному образу жизни.

«У меня был прокушен язык, щека. Это был дикий спазм. Просто мое сердце оказалось слишком сильным», — рассказала Вайкуле в YouTube-шоу «Говорящие головы».

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