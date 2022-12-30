«Дед Мороз подарил мне колготки»: Анна Седокова пожаловалась на бедное детство

Исполнительница Анна Седокова рассказала, какой подарок на Новый год она помнит до сих пор.

Седокова уверяет, что ее семья была очень бедной. В детстве певица могла только мечтать о роскошных нарядах. Даже выпускное платье Анна смастерила своими руками из старого маминого образа.

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Поэтому подаренные Дедом Морозом колготки с блестками Седокова помнит до сих пор.