«Дед Мороз подарил мне колготки»: Анна Седокова пожаловалась на бедное детство

Исполнительница Анна Седокова рассказала, какой подарок на Новый год она помнит до сих пор.
Седокова уверяет, что ее семья была очень бедной. В детстве певица могла только мечтать о роскошных нарядах. Даже выпускное платье Анна смастерила своими руками из старого маминого образа.
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Поэтому подаренные Дедом Морозом колготки с блестками Седокова помнит до сих пор.
«Я росла в очень бедной семье, где красивая одежда была из мира фантастики. Свое выпускное платье сама перешила на машинке из маминого старого. И до сих пор помню, как Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как я была рада!» — призналась Анна Седокова в личном микроблоге.
Теперь годы бедности позади, а у Седоковой свой бренд одежды.
«Я уже жила в Лос-Анджелесе, где насмотрелась на доступную яркую одежду. Десять лет назад я сделала свой первый свитшот с сердечком кислотным. Решила назвать компанию LAstory — моя лос-анджелесская история», — поделилась с поклонниками Седокова.