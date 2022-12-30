«Звезды в Африке» стали самым популярным телешоу страны в 2022 году

В конце уходящего года принято подводить его итоги. Не является исключением и мир шоу-бизнеса — в нем тоже объявляют имена лучших, достигших наибольшего успеха за прошедший год.

Ольга Бузова 29 декабря с гордостью сообщила своим подписчикам о том, что шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ, второй сезон которого она вела вместе с Михаилом Галустяном, по результатам рейтингов стало лучшим телешоу 2022 года на российском телевидении.

Напомним, что в этом проекте звездные участники живут в лагере близ реки Лимпопо, сами добывают себе пропитание и пытаются выжить, проходя при этом различные испытания. В этом сезоне «Звезд в Африке» приняли участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Максим Лагашкин, Стас Ярушин, Алена Шишкова и другие знаменитости.

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