«Звезды в Африке» стали самым популярным телешоу страны в 2022 году

В конце уходящего года принято подводить его итоги. Не является исключением и мир шоу-бизнеса — в нем тоже объявляют имена лучших, достигших наибольшего успеха за прошедший год.
Ольга Бузова 29 декабря с гордостью сообщила своим подписчикам о том, что шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ, второй сезон которого она вела вместе с Михаилом Галустяном, по результатам рейтингов стало лучшим телешоу 2022 года на российском телевидении.
Напомним, что в этом проекте звездные участники живут в лагере близ реки Лимпопо, сами добывают себе пропитание и пытаются выжить, проходя при этом различные испытания. В этом сезоне «Звезд в Африке» приняли участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Максим Лагашкин, Стас Ярушин, Алена Шишкова и другие знаменитости.
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Второе место в списке лучших телешоу РФ 2022 года занял девятый сезон «Холостяка», а третье — «Пацанки-7». Далее в списке лучших стоят «Новая битва экстрасенсов», «Маска», «Аватар» и «Ледниковый период. Снова вместе».