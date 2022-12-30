«Ох, эти грудки!»: Наталья Рудова в крошечном бикини и салатовой рубашке прошлась по горячему песку

Актриса Наталья Рудова разместила в личном микроблоге кадр из отпуска. Блондинка засветила роскошное декольте.
Рудова облачилась в черный купальник с крошечным лифом. Поклонники успели разглядеть сочный бюст, пока Наталья гуляла на пляже.
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Рудова дополнила образ рубашкой цвета сочной травы и очками с широкой оправой. Артистка позировала, соблазнительно приоткрыв пухлые губки.
Наталья Рудова на пляже. Фото: соцсети
«Рай для меня — это ты», «Ох, эти грудки! Простите, не удержался», «Шикарная девочка», «Девочка с картинки», «Приятного отдыха, роскошная Наталья!», — восхитились красотой Рудовой ее поклонники.
Напомним, ранее коллега Натальи Рудовой по сериалу «Универ» Анна Хилькевич призналась в зависимости от алкоголя.