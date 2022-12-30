«Вообще без всех»: Собчак рассказала, как будет отмечать Новый год

30 декабря известная журналистка Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в социальной сети с вопросом, где они будут отмечать Новый год. Ну и о своих планах рассказала. Отметила, что это первый год в ее жизни, когда нет настроения куда-либо идти и что-либо делать в праздник.

«Я буду дома, с семьей, вообще без всех. Первый раз так отмечаю Новый год в жизни, честно говоря… — поделилась Собчак в Telegram. — Ну, какой год, так и отмечаем».

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