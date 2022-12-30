Лев Лещенко не знает, где и как будет встречать Новый год

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что он не планирует встречать Новый год и что для него все пройдет экспромтом.
«Пока не знаю. Вот, сейчас сижу в аэропорту. Пока не могу ничего сказать. Все будет экспромтом… Скорее всего, дома, под елкой», — сказал певец.
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Он добавил, что очень неприхотлив в отношении новогоднего застолья.
«Все как обычно: огурцы, помидоры, рюмка шампанского. Я не пью и мало ем, поэтому мне абсолютно все равно, что на столе. Буду смотреть «огонек», — приводит слова Льва Лещенко издание «РИА ФАН».