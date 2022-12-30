Лев Лещенко не знает, где и как будет встречать Новый год

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что он не планирует встречать Новый год и что для него все пройдет экспромтом.

«Пока не знаю. Вот, сейчас сижу в аэропорту. Пока не могу ничего сказать. Все будет экспромтом… Скорее всего, дома, под елкой», — сказал певец.