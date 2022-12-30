Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз

Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова. Фото: Global Look Press

Актриса довольно сдержанно сообщила о радостном событии в социальной сети.

30 декабря актриса Елена Ксенофонтова опубликовала в социальной сети фотографию с мужчиной в костюме, букетиком цветов и подписью: «Я сказала: «Да».

Поклонники тут же бросились поздравлять 50-летнюю заслуженную артистку России со свадьбой. Хотя Елена и не делилась особо информацией о своем избраннике.

Елена Ксенофонтова с новым избранником. Фото: соцсети

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Напомним, актриса дважды была замужем: с агентом по недвижимости Игорем Липатовым и продюсером Игорем Неретиным. Во втором браке у нее родился сын Тимофей.

Затем у нее последовали 9-летние отношения с адвокатом Александром Рыжих. Ксенофонтова родила юристу дочь Софью, но совместная жизнь пары закончились скандалами и многочисленными судами. Долгое время звезда театра и кино боролась за право воспитывать дочь.

Теперь в ее жизни наступает новый светлый этап.

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