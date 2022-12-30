Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз

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Напомним, актриса дважды была замужем: с агентом по недвижимости Игорем Липатовым и продюсером Игорем Неретиным. Во втором браке у нее родился сын Тимофей.

Затем у нее последовали 9-летние отношения с адвокатом Александром Рыжих. Ксенофонтова родила юристу дочь Софью, но совместная жизнь пары закончились скандалами и многочисленными судами. Долгое время звезда театра и кино боролась за право воспитывать дочь.

Теперь в ее жизни наступает новый светлый этап.