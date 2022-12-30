Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз

30 декабря актриса Елена Ксенофонтова опубликовала в социальной сети фотографию с мужчиной в костюме, букетиком цветов и подписью: «Я сказала: «Да».
Поклонники тут же бросились поздравлять 50-летнюю заслуженную артистку России со свадьбой. Хотя Елена и не делилась особо информацией о своем избраннике.
Елена Ксенофонтова с новым избранником. Фото: соцсети
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, актриса дважды была замужем: с агентом по недвижимости Игорем Липатовым и продюсером Игорем Неретиным. Во втором браке у нее родился сын Тимофей.
Затем у нее последовали 9-летние отношения с адвокатом Александром Рыжих. Ксенофонтова родила юристу дочь Софью, но совместная жизнь пары закончились скандалами и многочисленными судами. Долгое время звезда театра и кино боролась за право воспитывать дочь.
Теперь в ее жизни наступает новый светлый этап.