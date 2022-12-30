«Хабалка. Пришла через постель»: Нелли Ермолаеву жестко хейтят в Сети из-за ведения «Дома-2» вместо Влада Кадони

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева не так давно вернулась на проект в роли ведущей. Она уже успела провести несколько Лобных, так что у поклонников есть возможность составить свое личное мнение о работе Нелли Ермолаевой.

Многие признались, что они, мягко говоря, не в восторге. Кроме того, Нелли Ермолаеву сравнивают с Владом Кадони, который на днях покинул проект. И это сравнение, конечно же, не в пользу Нелли.

Брюнетке в Сети объявили настоящий хейт, предрекая, что «Дом-2» с такой ведущей обречен.

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