Красивая семья: Элла Суханова из «Дома-2» позировала с дочкой и мужем у новогодней елочки — заткнула сплетницам рты

Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова под Новый год устроила семейную фотосессию. Вместе с мужем и маленькой дочкой Эвелиной Элла Суханова с удовольствием позировала в новогодних декорациях и празднично украшенной елочки.

Кадрами, сделанными во время фотосета, Элла Суханова поделилась в микроблоге. Заодно попытавшись закрыть рты тем, кто утверждает, что Элла не живет с мужем, раз его фото нет на ее страничке.

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