Красивая семья: Элла Суханова из «Дома-2» позировала с дочкой и мужем у новогодней елочки — заткнула сплетницам рты

Элла Суханова

Элла Суханова. Фото: соцсети

Бывшую участницу реалити-шоу Эллу Суханову молва периодически разводит с супругом.

Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова под Новый год устроила семейную фотосессию. Вместе с мужем и маленькой дочкой Эвелиной Элла Суханова с удовольствием позировала в новогодних декорациях и празднично украшенной елочки.

Кадрами, сделанными во время фотосета, Элла Суханова поделилась в микроблоге. Заодно попытавшись закрыть рты тем, кто утверждает, что Элла не живет с мужем, раз его фото нет на ее страничке.

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«Волшебство праздника. Милейшее видео», — подписала кадры Элла Суханова.

Поклонники восхитились тем, как красивая семья у Эллы Сухановой.

«Красивые! Это как раз для тех злюк, кто говорил, что от вас муж сбежал», «Какие вы классные», «Такие красивые», — высказались в Сети.

Элла Суханова с дочкой и мужем. Фото: скрин соцсети

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