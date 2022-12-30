«С одним из величайших»: Майк Тайсон показал архивное фото Пеле, вспомнив первую встречу с ним

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории Майк Тайсон опубликовал в своих соцсетях фотографию с недавно умершим футболистом Пеле.
Спортсмен вспомнил, как познакомился со своим кумиром.
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«Мне был 21 год. Я жил мечтой встретиться с одним из величайших. Он был теплым и добрым человеком, который ни о ком не мог сказать ничего плохого. Покойся с миром», — написал Тайсон у себя в социальных сетях.
Майк Тайсон и Пеле. Фото: соцсети
Напомним, ранее стало известно о смерти еще одной легенды. Муж 81-летней Вивьен Вествуд сообщил о кончине британского дизайнера.