Кожа да кости: Ксения Бородина засветила обвисшее тело и отощавшую фигуру, представ в трусах с высокой талией

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила поклонников странным, по их мнению, снимком. Звезда предстала на пляже в Таиланде, куда на днях улетела отдыхать с мамой и дочками.
Ксения Бородина позирует в бикини с трусиками с высокой талией. Пляжный наряд изумрудного оттенка подчеркнул недостатки фигуры Ксении Бородиной.
Для всех стало очевидно, что телеведущая за последнее время отощала, а кожа на ее теле обвисла.
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Ксения Бородина в бикини. Фото: соцсети
«30 декабря. С Наступающим вас, мои дорогие», — подписала кадр Ксения Бородина.
Преданные фанаты поспешили сделать комплименты телеведущей, и лишь некоторые взяли на себя смелость сказать, что фото неудачное.
«Отлично выглядите, Ксения! Просто огонь», «Ой, какое-то неудачное фото, не, Ксюха, убери», «Эта девочка с картинки», — высказались в Сети.