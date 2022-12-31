Кожа да кости: Ксения Бородина засветила обвисшее тело и отощавшую фигуру, представ в трусах с высокой талией

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила поклонников странным, по их мнению, снимком. Звезда предстала на пляже в Таиланде, куда на днях улетела отдыхать с мамой и дочками.

Ксения Бородина позирует в бикини с трусиками с высокой талией. Пляжный наряд изумрудного оттенка подчеркнул недостатки фигуры Ксении Бородиной.

Для всех стало очевидно, что телеведущая за последнее время отощала, а кожа на ее теле обвисла.

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