Между ножками кое-что виднеется: Каролина Севастьянова в микробикини едва успела прикрыть рукой интимную деталь

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сделала характерный жест.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня уверенно зарабатывает очки на несколько ином поприще.

Спортсменка обладает яркой эффектной внешностью и завораживающими формами, которые непрерывно демонстрирует в микроблоге. Зиму Каролина Севастьянова проводит в теплых краях, так что поводов раздеться у нее масса.

В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась снимком, который сделала на пляже. Звезда спорта возлежит на шезлонге в оливковом микробикини.

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Каролина Севастьянова таким образом сложила ноги, что между ними осталось пространство, в которое, как в окошке, виден пляж с белым песком, зонтиками и шезлонгом. Рукой Каролина Севастьянова прикрыла грудь, чтобы случайно не выставить напоказ самое интимное ее место.

Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети

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