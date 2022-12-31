Между ножками кое-что виднеется: Каролина Севастьянова в микробикини едва успела прикрыть рукой интимную деталь

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня уверенно зарабатывает очки на несколько ином поприще.

Спортсменка обладает яркой эффектной внешностью и завораживающими формами, которые непрерывно демонстрирует в микроблоге. Зиму Каролина Севастьянова проводит в теплых краях, так что поводов раздеться у нее масса.

В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась снимком, который сделала на пляже. Звезда спорта возлежит на шезлонге в оливковом микробикини.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».