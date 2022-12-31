Между ножками кое-что виднеется: Каролина Севастьянова в микробикини едва успела прикрыть рукой интимную деталь

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня уверенно зарабатывает очки на несколько ином поприще.
Спортсменка обладает яркой эффектной внешностью и завораживающими формами, которые непрерывно демонстрирует в микроблоге. Зиму Каролина Севастьянова проводит в теплых краях, так что поводов раздеться у нее масса.
В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась снимком, который сделала на пляже. Звезда спорта возлежит на шезлонге в оливковом микробикини.
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Каролина Севастьянова таким образом сложила ноги, что между ними осталось пространство, в которое, как в окошке, виден пляж с белым песком, зонтиками и шезлонгом. Рукой Каролина Севастьянова прикрыла грудь, чтобы случайно не выставить напоказ самое интимное ее место.
Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети