Орлова объяснила, почему не назовет новорожденную дочь в честь покойной Фриске

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова ждет второго ребенка. У нее есть взрослый сын — 21-летний Артем Карманов. Юноша поддержал свою звездную маму, которая захотела родить новому возлюбленному ребенка. Певица даже показывала округлившийся животик во всей красе, после слухов о том, что она якобы носит накладку, а ребенка ей вынашивает суррогатная мама.

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