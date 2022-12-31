Орлова объяснила, почему не назовет новорожденную дочь в честь покойной Фриске

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова ждет второго ребенка. У нее есть взрослый сын — 21-летний Артем Карманов. Юноша поддержал свою звездную маму, которая захотела родить новому возлюбленному ребенка. Певица даже показывала округлившийся животик во всей красе, после слухов о том, что она якобы носит накладку, а ребенка ей вынашивает суррогатная мама.
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Ольга Орлова проговорилась об имени будущего малыша. Фото: личный архив
45-летняя Орлова родит уже в феврале. На таком серьезном сроке беременности теледива старается проводить больше времени дома. Какое имя она даст будущей девочке, певица пока не придумала. Однако, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что давать ребенку имя покойной подруги Жанны Фриске она не собирается. По словам Ольги, Жанна навсегда останется единственной в ее сердце и в памяти.
«Жанна для меня останется одной единственной», — заверила Орлова.
Напомним, что Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. Орлова по мере возможности была с ней каждую свободную минуту, помогала искать врачей и вселяла в подругу надежду на выздоровление. Однако болезнь оказалась сильнее.
По материалам prozvezd