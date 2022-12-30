«Мажор в Сочи» побил рекорд года на «Кинопоиске»

Фильм «Мажор в Сочи», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный, поставил рекорд года на «Кинопоиске». Картина показала лучший старт года на платформе в 2022 году. Всего за 6 дней «Мажор в Сочи» посмотрел 1 миллион зрителей: такое количество подписчиков показал сервис «Яндекс. Плюс».
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Прежде рекордсменом был сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли: этот проект набрал миллион зрителей за неделю. Напомним, в фильме «Мажор в Сочи» продолжают развиваться события, затронутые в сериале «Мажор». Герой Прилучного — Игорь Соколовский — вместе с дочкой переезжает в Сочи, чтобы открыть отель. По материалам издания РИА ФАН.