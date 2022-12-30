«Мажор в Сочи» побил рекорд года на «Кинопоиске»

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Прежде рекордсменом был сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли: этот проект набрал миллион зрителей за неделю. Напомним, в фильме «Мажор в Сочи» продолжают развиваться события, затронутые в сериале «Мажор». Герой Прилучного — Игорь Соколовский — вместе с дочкой переезжает в Сочи, чтобы открыть отель. По материалам издания РИА ФАН.