Зять Петя Максаков на голову выше тестя! Галина Юдашкина позировала на редком фото с отцом и мужем

Галина Юдашкина мало интересуется светской жизнью, и практически не мелькает на тусовках с мужем Петром Максаковым. У пары подрастают два сына: Аркадий и Анатолий. Также совсем недавно дочь именитого кутюрье Валентина Юдашкина снова стала мамой.

Так, свою третью беременность жена Максакова тщательно скрывала. О том, что у них родился ребенок Галина поделилась с поклонниками значительно позже, показав снимок с новорожденной малюткой. Супруги души не чают в дочке Агате Ариелле.

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