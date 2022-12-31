Зять Петя Максаков на голову выше тестя! Галина Юдашкина позировала на редком фото с отцом и мужем

Галина Юдашкина мало интересуется светской жизнью, и практически не мелькает на тусовках с мужем Петром Максаковым. У пары подрастают два сына: Аркадий и Анатолий. Также совсем недавно дочь именитого кутюрье Валентина Юдашкина снова стала мамой.
Так, свою третью беременность жена Максакова тщательно скрывала. О том, что у них родился ребенок Галина поделилась с поклонниками значительно позже, показав снимок с новорожденной малюткой. Супруги души не чают в дочке Агате Ариелле.
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Валентин Юдашкин с женой Мариной, дочкой Галиной и зятем Петром Максаковым. Фото: личный архив
В своем микроблоге Марина Юдашкина поделилась редким семейным фото, показав, красавчика-зятя. Петр Максаков выше ростом своей жены Галины на две головы, а тестя Валентина Абрамовича, как минимум на голову. Возлюбленный дочери модельера хорош собой, строен и судя по улыбке, добродушен. О таком зяте чета Юдашкиных могла только мечтать. Петр легко влился в их семью, сделав Галину своей женой. Вместе они подарили модельеру троих внуков, которые стали для Марины и Валентина Юдашкиных отдушиной. Дети часто гостят у бабушки и дедушки в загородном особняке. Для внуков жена модельера держит огород с огурцами и помидорами.