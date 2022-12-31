«Раньше я не позволяла себе ничего подобного»: уйдя из спорта, Серена Уильямс столкнулась с неизведанным

2022 год запомнится не только смертью Пеле и триумфом Месси, но и уходом Серены Уильямс из большого спорта. В августе теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры и теперь жалуется, что жизнь «на пенсии» вовсе не так проста, как ожидалось.

«Сейчас я позволяю себе устать. Позволяю себе расслабиться. Позволяю себе просто быть, — пишет 41-летняя спортсменка в Twitter. — Это сложнее, чем я когда-либо представляла. Раньше я никогда не позволяла себе ничего подобного».

Впрочем, Серена уже несколько раз дразнила поклонников, что вернется в большой спорт. Посмотрим, состоится ли камбэк в 2023 году.