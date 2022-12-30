«Нельзя не влюбиться в эти карие глаза»: Максим Аверин сделал предложение Марии Порошиной

Актриса Мария Порошина стала главной героиней программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
В студию пришли близкие и коллеги артистки, которые сказали о ней несколько теплых слов. А Максим Аверин неожиданно для Марии Порошиной признался ей в любви и предложил подумать о том, чтобы рассмотреть его в качестве своего мужа. Максим Аверин вспомнил о начале дружбы с Марией Порошиной.
«Нам было по 18 лет, мы были счастливые, молодые, прекрасные люди, которые верили и хотели связать свою судьбу с театром… Нельзя не влюбиться в эти большие карие глаза! Прекрасные и нежные карие глаза. Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?»
Мария Порошина. Фото: Global Look Press
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Мария Порошина слегка смутилась от столь неожиданного признания и предложения. А потом ответила, что подумает и даст ответ лет через десять.