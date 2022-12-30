«Нельзя не влюбиться в эти карие глаза»: Максим Аверин сделал предложение Марии Порошиной

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Мария Порошина слегка смутилась от столь неожиданного признания и предложения. А потом ответила, что подумает и даст ответ лет через десять.