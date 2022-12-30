«С любимым папочкой»: Млодик подловила младшую дочь Клару в момент нежного объятия с Виторганом

Известный артист Эммануил Виторган 27 декабря отметил свой день рождения. Ему исполнилось 83 года. Прекрасную дату Эммануил Виторган праздновал вместе с женой Ириной Млодик и двумя маленькими дочками Этель и Кларой. Обе девочки появились на свет, когда их папе было уже под восемьдесят лет.

Малышки обожают своего отца, который всегда очень добр к ним. В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком, который сделала в день рождения Эммануила Виторгана. В кадре крупным планом запечатлено лицо младшей дочери пары Клары, малышка нежно прижалась к папе, а тот придерживал ее рукой.

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