Вид сбоку: Каролина Севастьянова без бюстгальтера выставила плоть на всеобщее обозрение

Севастьянова предстала в маленьком черном платье с прозрачными боками. Наряд произвел неизгладимое впечатление на поклонников в соцсетях, и они усыпали ее комплиментами. В ответ благодарная красотка опубликовала себя во всех ракурсах. И на одном показала прелести во всей красе.

Пикантность наряда в том, что нижнее белье под него никак не надеть — испортит весь эффект. Потому вид сбоку явил миру пышную плоть без бюстгальтера, выглядывающую из платья.