Вид сбоку: Каролина Севастьянова без бюстгальтера выставила плоть на всеобщее обозрение

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась домой, в Монако, из небольшого путешествия по Парижу. Она готовится ко встрече Нового года и примеряет самые разные наряды.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Севастьянова предстала в маленьком черном платье с прозрачными боками. Наряд произвел неизгладимое впечатление на поклонников в соцсетях, и они усыпали ее комплиментами. В ответ благодарная красотка опубликовала себя во всех ракурсах. И на одном показала прелести во всей красе.
Пикантность наряда в том, что нижнее белье под него никак не надеть — испортит весь эффект. Потому вид сбоку явил миру пышную плоть без бюстгальтера, выглядывающую из платья.