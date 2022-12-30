Хорошенькая: Саша Артемова из «Дома-2» нарядила дочку в модный бомбер и кожаные брючки

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова одна растит дочку от Жени Кузина. Папа время от времени появляется в жизни малышки, но основную часть забот о наследнице на себя взяла мама.

Саша Артемова в микроблоге рассказала, что в эти предновогодние дни вместе с дочкой очень активно проводила время.