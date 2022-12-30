Хорошенькая: Саша Артемова из «Дома-2» нарядила дочку в модный бомбер и кожаные брючки

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова одна растит дочку от Жени Кузина. Папа время от времени появляется в жизни малышки, но основную часть забот о наследнице на себя взяла мама.
Саша Артемова в микроблоге рассказала, что в эти предновогодние дни вместе с дочкой очень активно проводила время.
«В этом году мы отходили на все лучшие Елки Москвы. У меня была задача показать дочке Новый год, и я думаю, что мне удалось это сделать по полной программе. Осталось под елку спрятать подарки и ждать чуда. Вы в этом году как на Новый год? Деток водили или поведете на новогодние мероприятия? Ах, да! Еще в цирк хотим попасть, но это уже, наверное, после 1 января», — поделилась Саша Артемова.
Публикацию в микроблоге Саша Артемова сопроводила снимком дочери, на котором та предстала в модном образе. На малышке стильный белый бомбер с черными вставками и кожаные брючки. Поклонники отметили, что дочка Артемовой, скорее всего, такая же хорошенькая, как и ее мама.
Дочь Саши Артемовой. Фото: соцсети