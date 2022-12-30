Стала копией отца: повзрослевшая дочь Волочковой предстала вместе с мачехой, папой и братом в ресторане

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Ариадна Волочкова побывала на вечеринке в честь дня рождения ведущей канала «Россия 1» Елены Николаевой.

Единственной дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадне в сентябре исполнилось 17 лет. Наследница звезды балета несколько лет назад приняла решение жить со своим отцом Игорем Вдовиным и его молодой женой, телеведущей Еленой Николаевой.

У Ариадны и ее мачехи сложились прекрасные отношения. На днях у Елены Николаевой был день рождения. Снимками с вечеринки она поделилась в микроблоге. На фото рядом с ней позирует Ариадна.

На одном из кадров запечатлена вся семья — Елена Николаева в кадре приобнимает Ариадну, рядом стоит Игорь Вдовин, годовалый Александрик сидит у папы на плечах. Идиллия!

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Дочь Волочковой с отцом, мачехой и братом. Фото: соцсети

«Еще немного моего дня рождения. Александер вихрем пронесся с поздравлениями. Произвел фурор, станцевал с мамой. Попросил вернуть его огромную лопатку для снега и поехал домой», — написала под фото Елена Николаева.

Поклонники умилились прекрасному семейству, в котором дочь Волочковой чувствует себя комфортно. Многие отметили, что Ариадна становится копией своего папы.

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