Новости шоу-бизнеса: умер композитор Артемьев, Петренко отдал многомиллионный долг Климовой, невменяемый Корчевников напугал телезрителей

Корчевников напугал своим состоянием
Борис Кочевников в эфире передачи «Жизнь и судьба» продемонстрировал странное невменяемое поведение, чем не на шутку напугал зрителей. Ему тяжело было выговаривать слова, глаза закатывались, рот искривлялся. У людей сложилось впечатление, что состояние здоровья артиста ухудшилось после сложного лечения — у звезды удаляли доброкачественное новообразование в голове.
Умер Эдуард Артемьев
Легендарный композитор, автор сотен произведений к фильмам Эдуард Артемьев ушел из жизни. Ему было 85 лет, все произошло в больнице, где получал лечение Эдуард Николаевич. Госпитализировали деятеля еще в начале декабря, диагностировали двустороннюю пневмонию, а вместе с ней начала развиваться сердечная недостаточность.
Зверев из-за Галкина перестал общаться с Пугачевой
Сергей Зверев долгое время был другом Аллы Пугачевой, спел даже песню про нее, они, по его словам, могли отжигать ночи напролет. Однако, он перестал общаться с подругой из-за Максима Галкина*. Произошло это вскоре после их свадьбы — замужняя женщина с двумя детьми стала примерной хозяйкой.
Петренко рассчитался по алиментам с Климовой
Игорь Петренко выплатил многомиллионный долг по алиментам своим сыновьям Матвею и Корнею, которые родились в его браке с Екатериной Климовой. Актриса подавала в суд на бывшего, поскольку денег от него на детей не видела давно — сумма внушительная, на осень 2022 года это было 6 млн 242 тыс. рублей. Судебные приставы инициировали иск в суд и постановили ограничить передвижения Игоря Петренко, запретив ему выезд за границу.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента