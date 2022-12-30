Новости шоу-бизнеса: умер композитор Артемьев, Петренко отдал многомиллионный долг Климовой, невменяемый Корчевников напугал телезрителей

Корчевников напугал своим состоянием

Борис Кочевников в эфире передачи «Жизнь и судьба» продемонстрировал странное невменяемое поведение, чем не на шутку напугал зрителей. Ему тяжело было выговаривать слова, глаза закатывались, рот искривлялся. У людей сложилось впечатление, что состояние здоровья артиста ухудшилось после сложного лечения — у звезды удаляли доброкачественное новообразование в голове.

Умер Эдуард Артемьев

Легендарный композитор, автор сотен произведений к фильмам Эдуард Артемьев ушел из жизни. Ему было 85 лет, все произошло в больнице, где получал лечение Эдуард Николаевич. Госпитализировали деятеля еще в начале декабря, диагностировали двустороннюю пневмонию, а вместе с ней начала развиваться сердечная недостаточность.

Зверев из-за Галкина перестал общаться с Пугачевой

Сергей Зверев долгое время был другом Аллы Пугачевой, спел даже песню про нее, они, по его словам, могли отжигать ночи напролет. Однако, он перестал общаться с подругой из-за Максима Галкина*. Произошло это вскоре после их свадьбы — замужняя женщина с двумя детьми стала примерной хозяйкой.