Крошечная малышка плачет на руках: Надя Ермакова из «Дома-2» объявила о пополнении в семье

38-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова объявила радостную новость в канун Нового года. У них с мужем Даниэлем Чистовым произошло пополнение в семье. Крошеную малышку, плачущую от страха в руках, Надя показала подписчикам. Это оказался подарок мужу.

«У нас пополнение — вот такая пушистая бенгальская мордашка сегодня стала членом нашей семьи! Девчушке 1,5 месяца. Помогите придумать имя: либо на букву «а», либо на букву «Ф». Теперь в наступающий год кота у нас есть талисманчик! Это мой подарок Даниэлю!» — рассказала звезда телестройки.