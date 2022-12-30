«Бывают сложные моменты»: Юлианна Караулова поделилась подробностями семейной жизни после рождения сына

Исполнительница Юлианна Караулова рассказала о своем материнстве.

В прошлом году артистка стала мамой чудесного малыша. В начале родительского пути Караулова испытывала серьезные трудности. Но теперь она вспоминает о них с улыбкой.

«Теперь материнство дается мне достаточно легко и с большой радостью. Конечно, бывают сложные моменты, как у всех. Я не научилась с легкостью рано вставать. Хотя сейчас это получается проще, чем год назад», — отметила Юлианна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».