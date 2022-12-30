В ушанке, со сковородкой: Юлия Михалкова распугала народ честным видом — в деревне макияж не нужен

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В деревне Михалкова расслабилась и отказалась от макияжа. Нарядные и декольтированные платья тоже ни к чему, главное, чтоб было тепло и сытно. На новом фото люди даже не сразу узнали красотку, от лоска не осталось ни намека. Ушанка на глазах, сковородка с яичницей — честные кадры Юлии распугали народ. Люди запереживали, как скоро звезда вернется к привычному образу.