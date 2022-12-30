Гарик, плачь и смотри, что потерял: экс-пассия Харламова в крошечном топе и мини-юбке показала прелести фигуры

Звезда сериалов «Гусар» и «Крепостная» Катерина Ковальчук некоторое время встречалась с комиком Гариком Харламовым. Пара выглядела гармоничной и счастливой, но когда союз распался, люди даже не поняли, что произошло.
Катерина Ковальчук. Фото: соцсети
К концу года Ковальчук, закончив все дела, поспешила к морю. Девушка любит путешествовать и поэтому с головой нырнула за новыми впечатлениями. Она уже поплавала на яхте, успела сменить имидж и обзавелась длинными косичками, а вечером отправилась встречать закат. На берегу Ковальчук появилась в крошечном топе и мини-юбке, подчеркнувшими прелести фигуры актрисы.
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Поклонники сразу же вспомнили про Харламова. Люди считают, что это Ковальчук бросила Гарика, и теперь он вздыхает, видя свою красивую бывшую.