Гарик, плачь и смотри, что потерял: экс-пассия Харламова в крошечном топе и мини-юбке показала прелести фигуры

К концу года Ковальчук, закончив все дела, поспешила к морю. Девушка любит путешествовать и поэтому с головой нырнула за новыми впечатлениями. Она уже поплавала на яхте, успела сменить имидж и обзавелась длинными косичками, а вечером отправилась встречать закат. На берегу Ковальчук появилась в крошечном топе и мини-юбке, подчеркнувшими прелести фигуры актрисы.

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Поклонники сразу же вспомнили про Харламова. Люди считают, что это Ковальчук бросила Гарика, и теперь он вздыхает, видя свою красивую бывшую.