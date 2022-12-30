«Я могу сыграть все!»: Ольга Бузова пожаловалась на российских режиссеров

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети 

Певица вспомнила свое участие в спектакле «Чудесный грузин».

Исполнительница Ольга Бузова заявила, что готова раскрыть сложные образы на сцене театра.

Вот только режиссеры больше не хотят видеть Бузову в роли актрисы.

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«Популярность работает как мне на руку, так и против меня. Режиссеры боятся экспериментов, думают, Бузова не сможет сыграть Наташу Ростову или Маргариту. А я могу сыграть все! У меня есть страсть к театру. Я с 2010 года играла в разных постановках», — призналась Ольга Бузова. 

«Когда пресса писала: «Кехман убрал Бузову» — нет, он не Бузову убрал, он лишил зрителя возможности наслаждаться потрясающей работой всех актеров, живших этим спектаклем. Печально, что неоправданная ненависть человека ко мне так велика. Я была готова продолжать работать, я все впитываю как губка», — добавила Ольга в беседе с vm.ru.

Напомним, ранее стало известно о больших гонорарах другой российской певицы Аллы Пугачевой.

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