Запрещенный прием: Каролина Севастьянова сняла трусы и показала, что из этого вышло

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова обладает формами на зависть. Красавица может позволить себе любую одежду, а также ее отсутствие, потому что знает про свои сильные стороны.

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На этот раз звезда соцсетей нарядилась в черное платье с прозрачными вставками по бокам. Ради голого эффекта красавица использовала запрещенный для многих прием — сняла бюстгальтер и трусики. Получившийся образ гимнастка показала подписчикам — многие просто лишились дара речи.