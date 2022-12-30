Люди ахнули: Марина Кравец в пудровом платье выставила «ложбинку греха» напоказ

Телеведущая, звезда Comedy Club Марина Кравец готовится к финалу на шоу «Влюбись, если сможешь», которое ведет вместе с Анной Хилькевич. Красотка ради нового проекта регулярно экспериментирует с имиджем, примеряя самые разные образы.

На этот раз Кравец нарядилась в эффектное пудровое платье с акцентом на талии в виде ремня, пышными плечиками и декольте на запах. Внимание публики сразу же привлекла красота декольте. Отсутствие украшений на шее свидетельствовало о том, что здесь только одна драгоценность — притягательная «ложбинка греха», которую артистка выставила напоказ без стеснения. Подписчики звезды в комментариях ахнули и признались, что просто лишены дара речи.