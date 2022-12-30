Улыбаются только для публики — развод не за горами? Варум и Агутина вывели на чистую воду

Леонид Агутин и Анжелика Варум впервые за многие месяцы вышли в свет вместе. Пара сделала исключение, чтобы опровергнуть повсеместные слухи о своем разводе. Звезды вместе посетили отчетный концерт учащихся Академии Николая Агутина. Они старались выглядеть счастливыми, позируя на камеру.
Только вот эксперт по языку тела Алексей Филатов изучил кадры и пришел к выводу, что пара лицемерит — не все у них в союзе так гладко, как они пытаются выставить на публику.
«Анжелика и Леонид улыбаются, на первый взгляд все спокойно. Но могу сказать, что у пары далеко не все так гладко. Безусловно видно, что позитивные эмоции они показывают наиграно. Их счастливые улыбки исключительно для камер», — поведал эксперт сайту Woman.
По словам специалиста, Агутин стремится к жене, но она холодна и отрешена. «Возможно, это следствие их изменившихся отношений. Улыбки неестественны. Такое поведение вписывается в слухи о разладе в паре. Но утверждать, конечно, не станем, что причина точно в этом. Варум старательно отдаляется от мужа. Изменение отношений налицо. Такими масками они прикрылись от повышенного к себе внимания», — заключил профайлер.