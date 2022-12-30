Улыбаются только для публики — развод не за горами? Варум и Агутина вывели на чистую воду

Леонид Агутин и Анжелика Варум впервые за многие месяцы вышли в свет вместе. Пара сделала исключение, чтобы опровергнуть повсеместные слухи о своем разводе. Звезды вместе посетили отчетный концерт учащихся Академии Николая Агутина. Они старались выглядеть счастливыми, позируя на камеру.

Только вот эксперт по языку тела Алексей Филатов изучил кадры и пришел к выводу, что пара лицемерит — не все у них в союзе так гладко, как они пытаются выставить на публику.