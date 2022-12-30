Прилегла и распахнулась: Рудова в халатике блеснула прелестями

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова часто радует подписчиков новыми фото и видео. Нередко это кадры, на которых актриса дурачится или играет какую-то роль. Вот и сейчас, пока еще остался макияж со съемок и укладка на голове, звезда позировала себе в смешном образе.

Возлежав на постели в розовом халатике, Рудова сверкнула красивым декольте в распахнувшемся одеянии. На лице Наталья демонстрировала усталость и отрешенность, но подписчики нашли кадр забавным, а саму звезду — красивой и сексапильной.