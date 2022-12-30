Ольга Бузова вышла в свет, надев на шею копию кулона из фильма «Титаник»

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в четверг стала одной из главных героинь премьеры новой комедии «СамоИрония судьбы» в Москве. И не только в связи с тем, что она сыграла в фильме роль Гали, но и потому, что ее наряд в этот вечер был самым «киношным».

Ольга приехала на предновогоднюю премьеру в коротком голубом платье, черном пиджаке и черных капроновых колготках. В качестве аксессуара она выбрала копию знаменитого бриллианта «Сердце океана» из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» — прозрачного синего камня в форме сердца, обрамленного мелкими камнями.

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