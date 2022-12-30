Ольга Бузова вышла в свет, надев на шею копию кулона из фильма «Титаник»

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в четверг стала одной из главных героинь премьеры новой комедии «СамоИрония судьбы» в Москве. И не только в связи с тем, что она сыграла в фильме роль Гали, но и потому, что ее наряд в этот вечер был самым «киношным».
Ольга приехала на предновогоднюю премьеру в коротком голубом платье, черном пиджаке и черных капроновых колготках. В качестве аксессуара она выбрала копию знаменитого бриллианта «Сердце океана» из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» — прозрачного синего камня в форме сердца, обрамленного мелкими камнями.
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«Сердце океана» — вымышленный камень. Но в основе его истории лежит реально существующяя драгоценность. Алмаз «Надежда» весом более 45 карат — один из самых ценных в мире, его стоимость превышает 350 миллионов евро.
В момент гибели «Титаника» на нем не было «Надежды». Алмаз в то время принадлежал вашингтонской светской львице Эвелин Маклин. Когда она умерла в 1947 году, камень продали, чтобы покрыть ее долги.
«Сердце океана» на шее Кейт Уинслет. Фото: кадр из фильма