У каждой своя изюминка: Водонаева и Бузова в мерцающих платьях с «мокрым» эффектом устроили дефиле

Ольга Бузова уже давно покинула шоу «Дом-2». Она смогла стать одной из самых известных персон в России. Блондинка ведет передачи, дает концерты, играет в театра. В декабре у нее особенно много съемок. Каждый раз она наряжается для выхода в свет в броские наряды. 29 декабря звезда посетила премьеру новогодней комедии «СамоИрония судьбы».
На этот раз Ольга не могла пропустить мероприятия, так как сама снялась в этом фильме. На красной дорожке она щегольнула в мерцающем мини-платье на запах и черных колготках. Лук дополнили туфли на шпильке и кулон в виде сердца. Она скрыл изъяны фигуры и подчеркнула ноги.
Артистка успела поцеловать Тимура Батрутдинова и избежать встречи с Давой, который тоже приехал на премьеру. А вот с Аленой Водонаевой она с радостью устроила дефиле под ручку.
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Бывшая участника телестройки тоже выбрала наряд с мокрым эффектом. Мерцающее платье облегало ее формы. К слову, раньше она ругалась с Бузовой, но спустя годы они помирились и забыли про все обиды. К слову, Алена тоже не замужем. После очередного развода она не торопится снова искать себе мужа.
Алена Водонаева и Тимур Батрутдинов. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro