У каждой своя изюминка: Водонаева и Бузова в мерцающих платьях с «мокрым» эффектом устроили дефиле

На этот раз Ольга не могла пропустить мероприятия, так как сама снялась в этом фильме. На красной дорожке она щегольнула в мерцающем мини-платье на запах и черных колготках. Лук дополнили туфли на шпильке и кулон в виде сердца. Она скрыл изъяны фигуры и подчеркнула ноги.

Артистка успела поцеловать Тимура Батрутдинова и избежать встречи с Давой, который тоже приехал на премьеру. А вот с Аленой Водонаевой она с радостью устроила дефиле под ручку.

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