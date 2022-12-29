«Сложные отношения с алкоголем»: Анна Хилькевич рассказала о своей вредной привычке

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич призналась, что избегает алкогольной продукции.

Это связано с тем, что артистка несколько лет испытывала зависимость от спиртного.

«У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся. Но мы встречаемся с ним каждый раз в самолете. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему», — поделилась Хилькевич в своем микроблоге.

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