«Сложные отношения с алкоголем»: Анна Хилькевич рассказала о своей вредной привычке

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press 

Как и ее коллега Стас Ярушин, артистка увидела у себя нездоровую привязанность к спиртному.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич призналась, что избегает алкогольной продукции. 

Это связано с тем, что артистка несколько лет испытывала зависимость от спиртного.

«У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся. Но мы встречаемся с ним каждый раз в самолете. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему», — поделилась Хилькевич в своем микроблоге.

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«Выпивал и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя», — рассказывал коллега Анны Хилькевич — Стас Ярушин — в эфире шоу «Надо обсудить» на YouTube.

Напомним, ранее россиянам рассказали, насколько подорожает алкоголь с первого января 2023. 

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