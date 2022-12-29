Севастьянова в лифе из треугольников обнажила упругую грудь на пляже: рукой поиграла с ложбинкой

Недавно Каролина приехала в Монако. Так как она рассталась с бойфрендом, с которым была 5 лет вместе, теперь гимнастка делится смелыми фото. Она носит откровенные наряды и красуется в лосинах. А 29 декабря спортсменка позагорала на пляже.

На этот раз Севастьянова позировала в мини-бикини. Она вальяжно легла на полотенце, засветив «межножье». При этом гимнастка рукой поиграла с ложбинкой. Лиф из треугольников едва прикрыл ее грудь.

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