Севастьянова в лифе из треугольников обнажила упругую грудь на пляже: рукой поиграла с ложбинкой

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Много лет она посвятила спорту и смогла стать олимпийской чемпионкой. Но уже больше 5 лет назад спортсменка завершила карьеру. Теперь она часто путешествует. В этом году дважды Каролина снялась в шоу «Звезды в Африке». Она сразила Анатолия Цоя, который даже за ней стал ухаживать.
Недавно Каролина приехала в Монако. Так как она рассталась с бойфрендом, с которым была 5 лет вместе, теперь гимнастка делится смелыми фото. Она носит откровенные наряды и красуется в лосинах. А 29 декабря спортсменка позагорала на пляже.
На этот раз Севастьянова позировала в мини-бикини. Она вальяжно легла на полотенце, засветив «межножье». При этом гимнастка рукой поиграла с ложбинкой. Лиф из треугольников едва прикрыл ее грудь.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие признались, что пикантный кадр взбудоражил их. «Какая у вас фигурка точеная», «Многие мечтают о таких формах», «Ну что кошечка», «Грудь у вас идеальная», «О-ля-ля, какая красотка», «Нельзя не любоваться», «Вот это формы! Сногсшибательная», — стали писать в Сети.